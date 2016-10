Islamiści grożą uczniom w katolickiej szkole

reklama

Katolicka szkoła McAuley Catholic High School w Doncaster wezwała antyterrorystyczną policję z powodu gróźb wobec „niewiernych” uczniów na mediach społecznościowych.

W poniedziałek szkoła otrzymała przez Facebook, Instagram i Snapchat ostrzeżenie: „Mamy was na oku i na Allaha zabijemy każdego niewiernego ucznia w tej szkole #McAuleySchoolMassacre (Masakra w szkole McAuley)”. To nie spowodowało zamknięcia szkoły, ale skierowano do niej patrole policyjne, a rodzicom i uczniom poradzono, żeby nie odpowiadali na nieznane emaile i informacje w mediach społecznościowych. Obecnie trwa dochodzenie policji, która jak podaje „nie widzi obecnie powodów, żeby doradzać rodzicom i uczniom, by trzymali się z daleka od szkoły”.

Niektórzy rodzice jednak na własną rękę zabierają stamtąd dzieci. Shanie Varley zaalarmowana przez córkę niepokojącymi wpisami w mediach społecznościowych, kiedy tylko potwierdziła ze szkołą obecność policji, zabrała córkę ze szkoły do swojej pracy.

za: euroislam.pl

12.10.2016, 8:40