Islam we Francji. Czy na integrację nie jest za późno?

Jean- Pierre Chevenement, prezes Fondation pour l’islam we Francji, wezwał konserwatywnych muzułmanów, żeby uczynili większy wysiłek dla integracji z francuskim społeczeństwem.

Mianowanie byłego ministra spraw wewnętrznych na stanowisko prezesa fundacji wywołało w sierpniu wiele kontrowersji. Wielu kwestionowało fakt, że wybór padł nie na muzułmanina, lecz na politycznego weterana o świeckich poglądach. Wkrótce po objęciu stanowiska Chevenement znalazł się pod obstrzałem za komentarz na Twitterze, w którym napisał, że muzułmanie powinni wykazać się “taką samą subtelnością jak inni ludzie” – nawiązując do ostrej debaty odnośnie „burkini”.

Chevenement powiedział grupie zagranicznych korespondentów, że uważa za “niesmaczne zachowanie tych kobiet, które kąpały się (odziane w burkini) 20- 30 kilometrów od miejsca [w Nicei], gdzie fanatyczny kierowca ciężarówki zabił 86 osób podczas swego szaleńczego ataku”. “Nic dziwnego, że wywołało to zdziwienie, konsternację i zaniepokojenie innych osób”, stwierdził.

„Z czystej przyjaźni, jaką żywię do moich współobywateli muzułmańskiego pochodzenia, zwracam się do nich z prośbą o poczynienie większego wysiłku, żeby przystosować się do zwyczajów kultury panującej w naszym kraju” – dodał polityk.

Jednak Chevenement, który w kolejnych rządach socjalistycznych w latach 80′ i 90′ pełnił funkcję ministra spraw wewnętrzych, obrony narodowej oraz edukacji, powiedział, że sprzeciwia się dalszym restrykcjom jeśli chodzi o islamski ubiór w miejscach publicznych.

Władze kilku miast na południu Francji, niedaleko Nicei, zakazały noszenia burkini na plaży, lecz zakazy te zostały zniesione decyzją sądu.

W 2010 Francja została pierwszym krajem w Europie, który zakazał całkowitego zasłaniania twarzy w miejscach publicznych.

Powołując do życia Fundację Islamu obecny socjalistyczny rząd miał nadzieję otworzyć nowy rozdział w stosunkach pomiędzy państwem francuskim, a liczącą 4-5 milionów obywateli populacją muzułmańską. W odróżnieniu do Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego, która zajmuje się sprawami religijnymi, Fundacja Islamu ma skupiać się na sprawach świeckich, takich jak nauczanie imamów urodzonych za granicami Francji o kulturze francuskiej lub fundowanie stypendiów dla wyróżniających się muzułmańskich uczniów.

Chevenement powiedział, że największym problemem, przed jakim stają młodzi muzułmanie, jest bezrobocie i ich “przeświadczenie, że CV kogoś, kto ma na imię Ali, ma mniejszą szansę niż CV kogoś takiego jak Paul czy Pierre” – co jego zdaniem nie zawsze ma pokrycie w rzeczywistości. “Duże publiczne i prywatne przedsiębiorstwa poczyniły wielki krok ku większemu zróżnicowaniu środowiska pracy. Szczerze mówiac, wina nie zawsze leży po stronie społeczeństwa kraju przyjmującego” – stwierdził prezes Fundacji Islamu..

emde/Euroislam.pl

14.11.2016, 8:15