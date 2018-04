ISIS przygotowuje wielką falę migrantów

Uciekający z Syrii terroryści Państwa Islamskiego prowadzą działania, które mają wywołać kryzys w Sahelu. Poinformował o tym szef Programu Żywnościowego ONZ David Beasley.

Jak podaje „The Guardian”, szef agendy ONZ ostrzegł, że dowódcy ISIS spiskują z grupami ekstremistów w Afryce, żeby wytworzyć i zinfiltrować nową falę migracji skierowaną do Europy. Beasley, były gubernator Południowej Karoliny, wzywa Europę, żeby uaktywniła się wobec strategii islamistów, którzy chcą użyć braku żywności jako narzędzia zarówno rekrutacji, jak i wypchnięcia milionów Afrykanów w kierunku naszego kontynentu.

„Staniecie wobec tego samego mechanizmu, który miał miejsce przed laty (2014/2015 przyp. red.), tylko że tym razem będzie większa infiltracja migrantów przez ISIS i inne ekstremistyczne ugrupowania”, powiedział Beasley w Brukseli.

ONZ obserwuje tworzenie się partnerstwa ISIS, Boko Haram i Al-Kaidy, które dzielą między sobą terytorium i zasoby, by doprowadzić do destabilizacji regionu. „Jeżeli myślicie, że mieliście problem z dwudziestomilionową Syrią z powodu destabilizacji i konfliktu, które skutkowały migracją, to poczekajcie aż pięćsetmilionowy szerszy region Sahelu zostanie bardziej zdestabilizowany” – ostrzegł polityk.

Jego agencja już zwiększa swój budżet. W tym roku otrzyma od Białego Domu 3 miliardy dolarów, w porównaniu do 1,9 miliarda w 2016 roku. By zmierzyć się ze spodziewanym na Sahelu kryzysem agencja obcina nawet finansowanie dla głodujących w Korei Północnej.

Ta strategia terrorystów to nie nowość. Beasley przytacza swoje rozmowy z kobietami w Syrii, których mężowie dołączali do Państwa Islamskiego, żeby uratować rodzinę od głodu.

* * *

W tym kontekście przypomnijmy, że w roku 2015, na samym początku kryzysu imigracyjnego, Euroislam.pl informował o zagrożeniu migracją i o tym, jak terroryści będą próbowali to wykorzystać. Wiadomości te pochodziły od włoskiego wywiadu, jednak spotkały się z ostrą reakcją polskich mediów i władz. Oskarżano nas o podsycanie strachu, a pełnomocnik rządu Platformy Obywatelskiej do spraw równego traktowania, Małgorzata Fuszara, skierowała przeciwko stowarzyszeniu prowadzącemu portal sprawę do Prokuratury Generalnej.

