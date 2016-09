Państwo Islamskie nienawidzi kobiet!

reklama

Źródła: youtube.com reklama

Państwo islamskie działa na bazie ideologii, która sprowadza kobiety do roli narzędzia, bez prawa głosu, które można dowolnie poniżać, a którego zadaniem jest wychowywanie młodych dżihadystów, zasilających później szeregi ISIS. Kobiety walczące z Państwem Islamskim, Kurdyjki i Jazydki wzięte do niewoli są przedmiotem handlu między bojownikami ISIS, są gwałcone, bite i mordowane w okrutny sposób.



,,Kobiety, które wyłamują się z roli żony i matki i szukają sposobów wyrażenia siebie poza rodziną, są surowo karane. Ideologia Państwa Islamskiego zakłada likwidację praw obywatelskich kobiet i całkowite podporządkowanie ich rodzinie i mężczyźnie, który stoi na jej czele'' czytamy w artykule Fatimy Sadiqi przetłumaczonym dla wp.opinie.

Instytucjonalny charakter przemocy wobec kobiet, pozbawienie ich podstatwych praw, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej w Państwie Islamskim wynika, oprócz nakazów Koranu, przede wszystkim z narzuconych odgórnie przez starszyznę tzw. fatw, czyli religijnych dekretów.

Fatwa to dokument pisemny, ale może być też opublikowany online, o ścisłej strukturze. Zawiera inwokację do Boga, pytanie natury prawnej czy obyczajowej oraz odpowiedź z uzasadnieniem. Fatwy regulują każdy element życia: ubiór, modlitwy, kwestie związane z seksem czyli wszystko, co nie jest w Koranie wyjaśnione wprost. Interpretują Koran w dowolny sposób, wygodny dla jego wyznawców w zależności od pytania, jakie zostało zadane. Nie są jednak w żaden sposób wiążące, bo dotyczą tylko tych, którzy tego chcą, stąd można z łatwością znaleźć fatwy, które sobie przeczą.

Fatwy, oprócz samych zwrotów w Koranie na ten temat,zawierają również nakazy tworzące ideologię przemocy wobec kobiet, która rozprzestrzenia się i jest stosowana w islamskich grupach ekstremistycznych, oprócz ISIS także w zachodnioafrykańskim Boko Haram, które na początku 2015 roku przyjęło przysięgę wierności ISIS.



,,Chociaż początkowo to właśnie tchórzliwe ataki i masakra kobiet jazydzkich w Iraku i Syrii pozwoliły Państwu Islamskiemu zaistnieć, powolny upadek tej organizacji jest po części efektem zaangażowania kobiet kurdyjskich, które walczą na froncie z ISIS''- czytamy w wp.opnie.

Po zajęciu przez ISIS terenów, które obwołano samozwańczym kalifatem, rozpoczął się ,,spektakl'' przemocy wobec kobiet, również kobiet jazydzkich, które po uprowadzeniu były gwałcone, więzione i mordowane. Taka forma przemocy miała być jasnym sygnałem dla przeciwników ISIS i ostrzeżeniem dla wszystkich, nie przestrzegających zasad ekstremistycznej, radykalnej interpretacji Islamu.

Dżihadyści z Państwa Islamskiego (ISIS) dokonywali mordów na jazydkach ze szczególnym okrucieństwem. W czerwcu br. dokonali egzekucji dziewiętnastu jazydzkich dziewcząt.

''Egzekucji towarzyszyła kaźń. Kobiety zostały spalone żywcem w żelaznych klatkach, wydarzenie zgłosili bezpośredni świadkowie działający w ukryciu. Ofiary, które zostały porwane przez sunitów ISIS jako niewolnice seksualne, były umieszczane w żelaznych klatkach w centrum Mosulu i spalone na oczach setek ludzi. Zostały ukarane za odmowę seksu z bojownikami ISIS” powiedział lokalny dziennikarz Abdullah al-Malla, a wiadomość przekazała agencja ARA News"- jak czytamy na stronach racjonalista.tv.



Świadkami okrucieństwa były setki ludzi, którzy patrzyli na palone żywcem dziewczęta.



Jak sugeruje Fatima Sadiqi, nie jest przypadkiem, że wciąż słyszy się o kobietach - zarówno na początku powstania Państwa Islamskiego, ,,jak i w obecnej fazie jego upadku''.

Kobiety, a zwłaszcza Kurdyjki walczące przeciwko Państwu Islamskiemu w Syrii i Iraku odnoszą sukcesy w walce i są rodzajem antidotum na propagandę dżihadystów, a co najważniejsze - zachęcają inne kobiety do oporu i obrony przed ideologią Państwa Islamskiego. Młode i waleczne, zabijają i biorą do niewoli bojowników ISIS, co jest porażką i gwoździem do trumny wypaczonej ideologii Państwa Islamskiego, u której podstaw leży oszukańcza teza o niższości i uprzedmiotowieniu kobiet.

'' Być może to właśnie waleczne kobiety okażą się najskuteczniejszą grupą, która przyczyni się do ostatecznego odrzucenia ISIS i jego śmiercionośnej, patriarchalnej ideologii'' - stwierdza Fatima Sadiqi.

LDD/Fronda.pl

21.09.2016, 11:30