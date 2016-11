ISIS będzie potępione przez Polski Sejm!

reklama

Posłowie zajmą się dziś kwestią potępienia ISIS za masowe morderstwa na chrześcijanach. Uchwałę przyjęła już jednogłośnie komisja sprawiedliwości.

Inicjatywa podjęcia uchwał potępiających ISIS wyszła od wysłannika Komisji Europejskiej ds. promowania wolności religii lub przekonań poza UE Jana Figla. Inicjatywę podjęli marszałek sejmu Marek Kuchciński, który projekt uchwały przekazał pod obrady komisji sprawiedliwości. Dzisiaj projekt będzie poddany obradom na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji sprawiedliwości i spraw zagranicznych. W projekcie uchwały czytamy, że:

„agresywna ekstremistyczna ideologia tzw. ISIS/Daisz, jego budzące odrazę nieustanne, systematyczne i powszechne ataki przeciwko ludności cywilnej, naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym te popełniane na tle religijnym lub etnicznym, oraz niszczenie dziedzictwa kulturowego, także nielegalny handel dobrami kultury, stanowią globalne i bezprecedensowe zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Posłowie zdają sobie z konsekwencji jakie dla chrześcijan stanowią działania ISIS. Projektanci uchwały twierdzą w imieniu sejmu, że ten:

„wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, że zwłaszcza Chrześcijanie masowo uciekają z Iraku i z Syrii, a ich wspólnoty uległy drastycznemu zmniejszeniu (zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i względnych), co wobec faktu, że określona liczba Chrześcijan systematycznie opuszcza także większość innych krajów Bliskiego Wschodu, może spowodować, że – przy utrzymaniu się obecnej tendencji – w dużych częściach Bliskiego Wschodu Chrześcijanie nie będą już obecni, a chrześcijańskie wspólnoty i kultury (także te liczące ponad 2 000 lat) zostaną na zawsze utracone”.

Posłowie świadomi są także tego by zbrodnie ISIS nazywać po imieniu. Ostatni punkt projektu uchwały głosi:

„wzywa wszystkich, w tym liderów muzułmańskich na całym świecie, do pełnego potępienia okrucieństw popełnianych przez tzw. ISIS/Daisz wobec Chrześcijan, Jazydów i innych rdzennych mniejszości religijnych – także do adekwatnego nazywania ich: „zbrodniami przeciwko ludzkości”, „zbrodniami wojennymi” i „ludobójstwem”.

29.11.2016, 17:15