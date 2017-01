IS znów uderzyło. 35 osób nie żyje w zamachu w Bagdadzie

reklama

W Bagdadzie przeprowadzono samobójczy zamach bombowy. Nie żyje co najmniej 35 osób. Eksplodować miał samochód, który wypełniony był materiałami wybuchowymi, na ruchliwym placu we wschodnie części miasta. Ponownie do ataku przyznało się samozwańcze „państwo islamskie”.

Do ataku doszło w Mieście Sadra – dzielnicy, która zamieszkiwana jest głównie przez szyitów. Dużą część ofiar stanowią tzw. robotnicy dniówkowi, zbierający się na centralnym placu Miasta Sadra, gdzie otrzymuję oferty zatrudnienia.

Dziś też w Bagdadzie przebywa prezydent Francji, Francois Hollande.

W Bagdadzie to już drugi zamach terrorystyczny w ciągu ostatnich 48 godzin. Do innego doszło na targowisku, w sobotę, zginęło w nim przynajmniej 27 osób. Również do niego przyznało się IS.

2.01.2017, 13:14