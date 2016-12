IS planuje ataki na całym świecie - podało już datę

reklama

IS, czyli tzw. państwo islamskie, podało dzień, w który planuje po raz kolejny uderzyć. Planują „krwawy piątek”, który ma nastąpić 20 stycznia przyszłego roku, w dniu zaprzysiężenia Donalda Trumpa.

Informacje na ten temat pojawiają się na stronach internetowych, które powiązane są z IS. Nawołują one do ataków na całym świecie swoich zwolenników. Jak informuje PAP, władze i służby amerykańskie są przygotowane nie tylko w samym Waszyngtonie, gdzie nastąpi zaprzysiężenie, ale i w całym kraju.

Wygląda też na to, że IS rekrutuje coraz więcej swych zwolenników władających językiem angielskim.

Ostrzeżenia co do planowanych ataków IS wydał niedawno także Europol. Agencja policyjna UE twierdzi, że IS w Europie ma już kilkudziesięciu bojowników i będzie ich przybywać wraz z niepowodzeniami państwa islamskiego w Iraku oraz Syrii. Według Europolu musimy liczyć się z zamachami bombowymi, z bronią palną, a także bronią białą.

dam/pap,Fronda.pl

6.12.2016, 21:10