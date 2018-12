Irlandia: pielęgniarki wspólnie przeciw aborcji

Pielęgniarki w Irlandii protestują przeciw zmuszaniu pracowników służby zdrowia do brania udziału w procederze aborcyjnym. Przegrane przez środowiska pro-life majowe referendum w sprawie konstytucyjnej ochrony nienarodzonych nie zniechęca ich jednak do walki o cywilizację życia.

„Pielęgniarki i położne dla życia” (Nurses & Midwives 4Life Ireland) – jak nazwały się protestujące kobiety – od wczoraj zebrały 420 podpisów od zarejestrowanych pielęgniarek. Nie zgadzają się na to, by służby medyczne musiały dostarczać informacje o lekarzach dokonujących zabiegów usunięcia dziecka. Chcą także, aby minister zdrowia wysłuchał ich obaw zanim nowe prawo aborcyjne wejdzie w życie.

Minister Simon Harris nie zareagował jednak na postulaty pielęgniarek, które w petycji zwracają uwagę, że branie udziału w procedurach mających na celu zakończenie życia płodu jest moralnie niedopuszczalne i sprzeciwia się ich sumieniu. Rzecznik ministerstwa zdrowia zwraca uwagę, że w ustawie zagwarantowana jest klauzula sumienia, nie obejmuje ona jednak skierowań do lekarzy jako formy udziału w aborcji.

„Jesteśmy w środku bezprecedensowego kryzysu w służbie zdrowia” – mówią pielęgniarki. Ustawa przewiduje aborcję do 12 tygodnia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia matki, włącznie ze zdrowiem psychicznym; aborcje w każdym momencie ciąży w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, bądź opinii lekarza o możliwości śmierci dziecka do 28 dnia po urodzeniu. Premier Leo Varadkar chce również zmusić do przeprowadzania aborcji szpitalie katolickie finansowane z budżetu państwa.