Iran wpadł w pułapkę Trumpa. USA wciągną UE w konflikt

Tomek 15.7.19 9:47

Rotschildowi brakuje paru krajów do kolekcji - banki centralne.

Prędzej czy później i Korea Północna zostanie opanowana i co tam zostało jeszcze - Syria może?

Reszta świata jest już dawno łyknięta i chodzi na smyczy City of London Co.



Szperajcie w necie na temat City bo prędzej czy później internet ocenzurują i będzie jeden wielki światowy totalitaryzm.