IPN składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie rzekomej gry szkalującej Polaków

Na YouTubie opublikowano zwiastun gry komputerowej, w której obraża się polski naród. Gra jest tworzona rzekomo przez studio Alien Games z Ukrainy. Pada tam określenie ,,polskie obozy śmierci''. Problem w tym, że nie wiadomo, czy jest to prawdziwa informacja. Wygląda bowiem na to, że nie tylko taka gra w ogóle nie powstaje, ale nie istnieje nawet takie studio. To po prostu rosyjska prowokacja.