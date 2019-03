IPN: Oświadczenie lustracyjne Antoniego Macierewicza jest zgodne z prawdą

AntoniemuDajcieOrderKaftanaBiałego 19.3.19 16:20

W porównaniu do ukrywającego się przed stanem wojennym pod maminą pierzyną JaroZbawa Kaczyńskiego, to Antek jest wzorem zucha-zawierucha. Tułał się po różnych podziemiach, dwuosobowe strukturki zakładał, knuł, lawirował i odważniacko kpił z władzy.

Dopiero jak sam władzą został, to zrobił się dużo ostrożniejszy. Na przykład po katastrofie samolotu rządowego w Smoleńsku zjadł tylko obiad, deseru nie tknął, a na kolację już nie został, tylko wsiadł w pociąg do Ojczystej Ojczyzny.