Inwazja Putina na Ukrainę doprowadzi do politycznej śmierci Rosji, Trump nie pójdzie na ustępstwa kosztem Ukrainy

Rosja nie będzie w stanie okupować Ukrainy za pomocą środków wojskowych, ale będzie stosować wobec tego państwa narzędzia wojny hybrydowej –powiedział Gary Tabah, były szef sztabu Wojskowej Misji Łączności NATO w Moskwie, kapitan pierwszej rangi marynarki wojennej USA, w wywiadzie udzielonym dziennikarzom telewizji internetowej ObozTV.

Rosja jest teraz zanurzona w bardzo dużej liczbie konfliktów. Jest pochłonięta konfliktami w Afryce, Syrii, Gruzji. […] I oczywiście stosunki z Europą, Stanami Zjednoczonymi… Rosja nie wytrzyma długotrwałej izolacji. […] Na razie Rosja utraciła inicjatywę wojskową na Ukrainie i nie będzie w stanie prowadzić operacji wojskowych na dużą skalę. Nie ma u niej na to odpowiednich środków. Po drugie, politycznie to będzie oznaczało dla niej śmierć. Po trzecie, dzisiejsza armia ukraińska różni się od armii ukraińskiej w 2014 roku i Rosja nie będzie w stanie łatwo zdobyć Ukrainy - powiedział Gary Tabah.

Były szef sztabu Wojskowej Misji Łączności NATO w Moskwie także zaznaczył, że Donald Trump nie pójdzie na ustępstwa Putinowi kosztem Ukrainy i wskazuje na całą listę decyzji amerykańskiego prezydenta, które wyjaśniają, że nie będzie żadnych umów dotyczących Ukrainy ze szkodą dla jej interesów.

"Fakt, że Trump przed całym światem surowo skrytykował Merkel za Nord Stream 2. Czy robił to w interesie Rosji? Fakt, że wywiera on presję na Arabię Saudyjską, aby podnieść produkcję ropy i obniżyć ceny. Czy robi to w interesie Putina?" - mówi ekspert.

