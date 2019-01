Internetowy hejter przed sądem. To... lekarz psychiatrii

Przed sądem we Wrocławiu stanął w ubiegłym tygodniu Krzysztof K. Chodzi o rasistowskie wpisy na jednym z portali społecznościowych. Okazuje się, że internetowym hejterem jest… lekarz psychiatrii.

Na co dzień Krzysztof. K. pracuje w Milickim Centrum Medycznym. W sieci napisał między innymi, że dorzuciłby się do 50 zł do zakupu karabinu na „ciapatych”.