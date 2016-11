Internet nie zapomina: Oto hity Ryszarda Petru z ostatniego roku!

reklama

Fot. Paweł POLSKA @ YouTube reklama

Wczoraj .Nowoczesna i sam Ryszard Petru zaliczyli kolejne wpadki. Internet zareagował błyskawicznie. Na Twitterze pojawiła się infografika „365 dni wpadek Petru”, która przypomina najlepsze kwiatki lidera .Nowoczesnej.

Konferencja .Nowoczesnej dotycząca 365 rządu PiS zapamiętana zostanie najpewniej tylko z kolejnej wpadki Ryszarda Petru. Infografika z Twittera dot. jego wpadek jednak na pewno zapadnie nam w pamięć na dlugo.

fot. ZielonaGąska @ Twitter

Internet nie zapomina – to pewne. Dowodem na to jest chociażby poniższy filmik, zmontowany przez jednego z internautów, który pokazuje najlepsze momenty z ostatniego roku Ryszarda Petru. Zapraszamy do oglądania:

dam/Twitter,YouTube,Fronda.pl

15.11.2016, 20:10