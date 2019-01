Internauta z zarzutami. Nawoływał do zabójstwa prezydenta Olsztyna

„Prokurator przedstawił mu zarzut nawoływania do zabójstwa prezydenta Olsztyna. Ponieważ w mieszkaniu zatrzymanego znaleziono marihuanę w ilości blisko 400 gram, to także z tego tytułu usłyszał zarzut”.

Mężczyzna ten został zatrzymany wczoraj. Dwudziestoczteroletni internauta w sieci chwalił zabójcę Pawła Adamowicza i dodał, że „następny będzie Grzymowicz”. Policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, dokonali jego zatrzymania, zabezpieczyli też należący do niego komputer. Zostanie on poddany badaniom.