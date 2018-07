Internauci zastanawiają się, jak zabić J. Kaczyńskiego

Niby lemingi, a jakie agresywne. Internauci nienawidzący Jarosława Kaczyńskiego zastanawiają się - niby w żartach - jak najlepiej pozbawić go życia. Jeden z użytkowników Facebooka zaproponował, że zastrzeli prezesa PiS i prosi, by wysyłać mu do więzienia paczki. Inni proponują, że mu pomogą, ale nie będą do ,,kaczki'' strzelać śrutem. Tak wygląda stan ducha części przeciwników PiS.