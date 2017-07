Internauci wprost przejechali się po 'zjednoczonej opozycji'! Zobacz!

Internauci skomentowali protesty opozycji, która mentalnie co najmniej od czasu zwycięskich wyborów przez PiS żyje w okresie dyktatury.

"Dyktatura", z którą dziś walczyli ramię w ramię w przemówieniach Balcerowicz, Frasyniuk, Petru i Schetyna nie przekonuje internautów, którzy w przeważającej większości krytycznie odnieśli się do dzisiejszego protestu przed sejmem.

"Opozycja wcią się ośmiesza", "Krzyżacy przynajmniej rozumieli co to honor, a totalna opozycja nie" to tylko niektóre z ciekawszych komentarzy internautów. Poniżej kilka z nich:

Wszyscy mówią że opozycja nie ma programu,a ma:wszystko sprzedać za granicę,młodych wygonić z kraju,sprowadzić emigrantów,zlikw CBA i IPN... — POLKA (@niewygodna) 16 lipca 2017

Szczerze jako historyk znający historię Państwa Zakonnego?... Krzyżacy przynajmniej rozumieli co to honor, a totalna opozycja nie. — Marek Pacyński (@MarPacynski) 16 lipca 2017

Opozycja ma samych geniuszy - ale to przedstawiciele wyborców - czyżby tylu kretynów było w Polsce? Szok! — Marcin Kowalczyk (@marcin_k1) 16 lipca 2017