Internauci skomentowali przyjazd Tuska, NAJLEPSZE MEMY

Donald Tusk przybywa dziś do Polski, by zeznawać w sprawie oficerów SKW i ich kontaktów z FSB. Na Dworcu Centalnym niektórzy sympatycy byłego premiera mieli mu zgotować gorące powitanie. Na wieść o przybyciu szefa Rady Europejskiej do naszego kraju na swój sposób zareagowali internauci.

W internecie aż zawrzało od żartów i humorystycznych obrazków komentujących to wydarzenie. Oto najciekawsze i najzabawniejsze z nich.

Próby budowy Majdanu już były, Okupacja sejmu też. Teraz - PO świętach Wielkanocy będzie powitanie Królika europejskiego... pic.twitter.com/4w5eLzPFUw — Kapitan Nemo (@KapitanNemoPL) 17 kwietnia 2017

Z drogi śledzie! Król Europy jedzie!

Jedzie, jedzie, ... pic.twitter.com/ZEfdpiQDTW — Włodzimierz Graff (@w_wgraff) 18 kwietnia 2017

To już jutro......Słońce Peru przyjedzie ....😃😃😃 pic.twitter.com/7y38CIiAEN — Aneczka (@aneczka07) 18 kwietnia 2017

jsl/Twitter

19.04.2017, 10:00