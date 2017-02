Internauci murem za profesorem: #SzwagrzykMusiZostać!

Profesor Krzysztof Szwagrzyk podał się dzisiaj do dymisji. Internauci jednak nie mają zamiaru nic w tej sprawie nie zrobić. Bez względu na to, czy osiągnięcie celu jest możliwe – murem stanęli za zastępcą szefa IPN. Ruszyła akcja #SzwagrzykMusiZostać.

Powodem, dla którego profesor miał podać się do dymisji jest blokowanie prac, które związane są z identyfikacją genetyczną żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy zamordowani zostali przez komunistów – informuje niezalezna.pl. Pomimo ogromnych nakładów finansowych tylko jedna taka identyfikacja miała miejsce w ostatnim czasie.

Jutro, po posiedzeniu Kolegium IPN o 11:15 mamy poznać decyzję IPN. Tymczasem na twitterze akcja #SzwagrzykMusiZostać staje się coraz głośniejsza. Oto jej przykłady:

#SzwagrzykMusiZostać ! Jest jeszcze tyle do zrobienia! Niezłomni czasów Wyklętych czekają na prawdę i godny pochówek! pic.twitter.com/R1wsT66rbU

#SzwagrzykMusiZostać, bo to człowiek ideowy i prawy. Co jasno widać na zdjęciach takich, jak to. pic.twitter.com/9BkYfmR7i4