Internauci miażdżą Timmermansa: 'Znalazł się lider polskiej opozycji!' ZOBACZ

Internauci szybko zareagowali na słowa wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, grożącego nam sankcjami. Według internautów, czas najwyższy, by Timmermans dał nam spokój.

Przypomnijmy, że Timmermans zapowiedział możliwość uruchomienia procedury grożącej Polsce sankcjami.

„Znalazł się lider polskiej opozycji, to… Frans Timmermans. Dla polskiej Targowicy to kandydat idealny”. Ostrych komentarzy jest więcej. Poniżej kilka z nich:

Timmermans to ten co po każdym donosie opozycji na Polskę próbuje nas nieudolnie straszyć? To może od razu pomnik Tuska obok?

— Remik 🇵🇱 (@remik_w) 19 lipca 2017