Internauci bezlitośni. Scheuring-Wielgus pląsa w schronisku

man woman albo gender 23.5.19 15:08

Gdyby mnie płacili tyle co owym "internautom" to sam bym pląsał nie po jednym, a po tuzinie schronisk.



Przyznajcie się lepiej frondziarze, ilu z wam przytrafiło się pojechac z psem do lasu i "zapomnieć" go przywieźć z powrotem.



Przecież to tylko pies, nieprawdaż? One nie mają duszy, podobnie jak kury czy świnie, które codziennie zjadacie.