Internauci bez litości: Co by było, gdyby Komorowski przyjmował Williama i Kate?

Wizyta księcia Williama i księżnej Kate budzi zainteresowanie internautów, którzy postanowili popuścić wodze wyobraźni i zastanawiają się, co by było, gdyby to Bronisław Komorowski gościł brytyjską parę książęcą.

Prezydent Komorowski znany był z licznych wpadek, a tym samym jest częstym obiektem porównań do Andrzeja Dudy. Dzisiejsza wizyta brytyjskiej pary książęcej dostarczyła kolejnych powodów do porównań. Internauci zastanawiają się co by było, gdyby to Bronisław Komorowski gościł Williama i Kate. Odpowiedzi internautów są zabawne, ale i niepozbawione ciętego języka. Poniżej niektóre tweety:

Patrzę sobie na te piękne zdjęcia. Na swobodę komunikacji pary prezydenckiej i pary książęcej. I cieszę, że PAD jest prezydentem PL. 👍🙂 — Greg Marsden (@gregmarsdenpl) 17 lipca 2017

Swobodnie i bez kompleksów. Bronek Komorowski nigdy nie zrozumie, że ludzie już mieli dość sołtysa za Prezydenta RP. — mariposa (@anna974gw) 17 lipca 2017

W tej samej sytuacji Komorowski do Williama:"oni tu walczyli bez sensu ,a nasi za Wisłą czekali i sie śmiali" — Grzegorz. (@nowy1916) 17 lipca 2017

#lol Widzę,że Dudowie są rozliczani z każdego uśmiechu.Gdzie byli Ci recenzenci kiedy prezydentem był wujek Komorowski?;) #RoyalVisitPoland — Magda_lena (@Magda_Iena) 17 lipca 2017