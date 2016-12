Interkomunia z luteranami? Kard. Kasper mówi - tak! Co na to Papież?

reklama

Prymat Piotrowy napotyka u niekatolików silne opory natury emocjonalnej. W ich przełamaniu służą osobiste spotkania. A na tym polu Franciszek jest bardzo skuteczny – zauważa kard. Walter Kasper. Przez wiele lat stał on na czele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Z tej perspektywy ocenia on zaangażowanie Franciszka w rozpoczęte już obchody 500-lecia reformacji. Zastrzega on, że w żadnym wypadku nie chodzi tu o świętowanie, lecz o wyznanie wspólnego grzechu podziałów oraz o celebrowanie tej jedności, którą daje nam chrzest.

Odnosząc się do zapowiedzianych już przez kard. Kocha prac nad wspólną katolicko-luterańską deklaracją o Kościele, Eucharystii i posłudze duchownej, „teolog Papieża” zauważył, że dobrym punktem wyjścia mógłby być dokument o podobnej treści opracowany już przez amerykański episkopat. Mam nadzieję, że deklaracja ta otworzy drogę do współudziału w Eucharystii w szczególnych przypadkach, zwłaszcza dla małżeństw i rodzin mieszanych – powiedział kard. Kasper.

ol/Radio Watykańskie

14.12.2016, 16:15