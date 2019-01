Informatyk krytykuje Owsiaka. 'Największy SZKODNIK służby zdrowia'?

Zanim wpis zniknął z Facebooka, zdążyli podchwycić go internauci oraz różnego rodzaju media. Foltyn opisuje mechanizm działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz pewien ważny szczegół. Duża część Polaków nie przyjmuje jakiejkolwiek krytyki Jerzego Owsiaka, argumentując to tym, że WOŚP robi bardzo dużo dla polskiej służby zdrowia. A ta, jaka jest- każdy widzi.

"Z tych pieniędzy, czyli z NFZ, szpitale same kupują wszystko co niezbędne do leczenia - sprzęt, leki, materiały, opłacają rachunki za prąd, ogrzewanie, oraz - co najważniejsze, bo stanowi aż 80% kosztów leczenia szpitalnego - płacą pensje lekarzom, pielęgniarkom, i pozostałemu personelowi szpitala"- wyliczał Foltyn. Jak wskazał, warunkiem otrzymania przez placówkę sprzętu od WOŚP jest... kontrakt z NFZ. Sprzęt finansowany przez Wielką Orkiestrę jest w istocie "drobny i tani", w przypadku droższego sprzętu, jak np. tomografy, kojarzone właśnie z działalnością Owsiaka, jeden na kilkaset pochodzi od WOŚP.