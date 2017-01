Informatycy miażdżą faktury Kijowskiego. Ceny z kosmosu?

reklama

"Wyceny firmy Kijowskiego za usługi dla KOD skonsultowaliśmy ze specjalistami świadczącymi takie usługi. Od przedstawicieli dwóch różnych firm usłyszeliśmy, że wynagrodzenie jest zawyżone. – Pozycje i kwoty podawane na fakturach wyglądają abstrakcyjnie. Średni roczny koszt domeny to 100 zł, tymczasem na dokumentach to miesięcznie 250 zł. Dodatkowo część pozycji nie ma sensu. Na czym ma polegać odzyskiwanie danych hostingu po włamaniu – pyta specjalista z dużym doświadczeniem, który prosi o anonimowość. – Te faktury wyglądają na mocno zawyżoną podkładkę pod przelew, a nie rozliczenie realnie wykonanej pracy" - pisała dziś "Rzeczpospolita" o fakturach Kijowskiego.

Sprawę zbadał szczegółowo portal Spidersweb.pl. Nie doszedł do wniosków pozytywnych dla lidera KOD...

"KOD płacił 4920 zł za trzy miesiące utrzymania systemu poczty elektronicznej, czyli ok. 1640 zł/mies. Gdyby wykupił “Wsparcie techniczne typu Premium” w Oktawave zapłaciłby już od 450 zł netto miesięcznie za utrzymanie jednego serwera. Gdyby chciał do tego dokupić również sam serwer, to doliczyć trzeba ok. 300 zł. Razem 750 zł, czyli ponad dwa razy mniej niż w w firmie Kijowskiego i jego żony" - czytamy na stronie.

"KOD zapłacił dwa razy po 4797 zł (razem 9594 zł) za przygotowanie do migracji, a później samą migrację danych i usług. Migracja do Oktawave jest robiona przez administratorów firmy już w cenie najtańszej wersji wsparcia premium, czyli od 450 zł/mies." - podaje dalej portal.

"Z zastrzeżeniem jednak, że “migracja może wiązać się z dodatkową opłatą uzależnioną od wielkości migrowanego środowiska”. Jak dużo było migrowanych danych i usług KOD-u? Tego nie wiemy, ale patrząc na kwotę na fakturze było ich zapewne strasznie, strasznie dużo" - czytamy na Spidersweb.pl

I co na to zwolennicy KOD? Czekamy na kolejne mętne tłumaczenia...

bbb/rzeczpospolita, Spidersweb.pl

5.01.2017, 21:22