Indie-Rosja. Potęgi zacieśniają współpracę zbrojeniową - wbrew stanowisku USA

28 listopada zakończyły się oficjalnie rosyjsko-indyjskie manewry wojskowe Indra-2018. Tym razem odbywały się w indyjskim stanie Uttar Pradesh. W ćwiczeniach trwających od 18 listopada uczestniczyło 250 Rosjan (ze Wschodniego Okręgu Wojskowego) i 250 żołnierzy indyjskiej armii. Gdy oficjalnie zamykano manewry Indra-2018, w Rosji gościł – z trzydniową wizytą – dowódca indyjskiej floty wojennej. Admirał Sunil Lanba rozmawiał m.in. ze swym rosyjskim odpowiednikiem admirałem Władimirem Koroliewem, jak też szeregiem innych wojskowych na temat współpracy wojskowej obu krajów oraz współpracy zbrojeniowej.

Tuż przed wyjazdem Lanby do St. Petersburga poinformowano, że Ministerstwo Obrony Indii podpisało z Rosją kontrakt na mocy którego uzyskuje licencję na budowę dwóch fregat klasy Admiral Grigorovich. Umowa jest warta 500 mln dolarów. Fregaty typu stealth (Project 11356M) mają zostać zbudowane dla indyjskiej floty wojennej w państwowej stoczni Goa Shipyard Limited (GSL). Umowa zawarta z rosyjskim koncernem zajmującym się sprzedażą broni za granicę Rosoboronexport przewiduje transfer technologii do indyjskiej stoczni. Budowa okrętów ma ruszyć w 2020 roku, zaś pierwsza platforma ma być dostarczona w 2026 roku, zaś druga rok później. Fregata klasy Admiral Grigorovich ma wyporność 3620 ton i długość 124,8 m. To zmodernizowany wariant sześciu fregat klasy Talwar, które Rosja zbudowała dla indyjskiej floty w latach 2003-2013. Fregaty indyjskie będą wyposażone w morską wersję systemu ponaddźwiękowych rakiet manewrujących BrahMos. Dodatkowo Indie kupują dwa inne okręty wojenne od Rosji za 950 mln dolarów – umowa została podpisana w październiku. Dwie fregaty Project 11356 zostaną zakupione bezpośrednio z Rosji i niemal w całości zbudowane w kaliningradzkiej stoczni Jantar. Jednostki zostaną wyposażone w silniki turbinowe z Ukrainy, na sprowadzenie których Indie podpisały oddzielną umowę.

Do wizyty indyjskiego admirała w Rosji doszło niedługo po pobycie Władimira Putina w Indiach. W New Delhi podpisano wart 5 mld dolarów kontrakt na dostawy Indiom rosyjskich systemów rakietowej obrony przeciwlotniczej S-400. Pierwszy system ma trafić do Indii do końca 2020 roku. New Delhi planuje również zawrzeć nową 10-letnią umowę ramową z Rosją na budowę i modernizację co najmniej kilkunastu typów rosyjskich systemów broni, w tym myśliwców, dział artyleryjskich i wyrzutni rakietowych. Indie podpisują kolejne kontrakty zbrojeniowe z Rosją mimo wcześniejszych ostrzeżeń ze strony USA, których administracja nakłada też sankcje na kraje trzecie, które dokonują transakcji z rosyjskim sektorem obronnym.

