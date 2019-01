Incydent przed Pałacem Prezydenckim. Jest komentarz SOP

W komunikacie przesłanym PAP Piórkowski podał, że samochód zatrzymał się na zaporze przed bramą, a incydent, który miał miejsce we wtorek przed Pałacem Prezydenckim nie miał wpływu na bezpieczeństwo osoby ochranianej.

We wtorek w godzinach popołudniowych stołeczna policja zatrzymała 36-latka, który jechał ulicą pod prąd, nie zatrzymał się do kontroli i potrącił funkcjonariusza. Ucieczkę zakończył na wjeździe do Pałacu Prezydenckiego. Jak podawała policja, z kierowcą nie ma logicznego kontaktu, zaś jego tożsamość jest potwierdzana.