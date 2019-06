Inauguracja ,,500+ na każde dziecko''. Premier Morawiecki:Nie chcemy Polski wyludnionej, smutnej, biednej

Lennon 29.6.19 16:59

U mnie w firmie czuję, że wkrótce program "skarbówka minus".

No ale zawsze, choć po 20 latach płacenia tu podatków to ze smutkiem - mogę wynieść się za granicę. Daleko nie trzeba, Czechy już rozważaliśmy.



A potem, Morawiecki, zrobisz sobie program "Rzodkiewka Plus" - jak ktoś sobie zasadzi, to sobie zje. Pół. Bo reszta dla państwa.