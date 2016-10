Imigranci z Niemiec przyjeżdżają do Polski... Na zakupy

reklama

Muzułmańscy imigranci ubiegający się o azyl w Niemczech swobodnie kursują przez polsko-niemiecką granicę z do Zgorzelca.

Taką informację nadesłał nasz Czytelnik, dołączając filmik zrobiony telefonem (publikujemy zrzuty ekranu). Oto jego krótki opis sytuacji:

„Para Niemców z Görlitz przywiozła swym autem dwie muzułmanki (zakładam, że nielegalnie przekroczyły granicę) do Kauflandu w Zgorzelcu w celu zakupów oraz instruktażu, jak ich dokonywać w przyszłości. Stojąc do kasy obok niechcący usłyszałem, że część rachunku zaoferowali się pokryć Niemcy, w zamian za podjęcie jedzeniem przez te panie. To pierwszy raz, kiedy widzę tymczasowych mieszkańców Görlitz w tym sklepie, bądź przekraczających granicę bez kontroli”.

Z obserwacji Czytelnika wynika, że nikt, łącznie ze Strażą Graniczną, nie interesuje się tym procederem nielegalnego przekraczania polskiej granicy.

Z innych informacji, które do nas docierają, wynika, że uchodźcy mieszkający w Görlitz przejeżdżają swobodnie do Polski również taksówkami. W powiecie Görlitz przebywało ich, według danych z lutego 2016, ponad 2500 osób.(pj)

