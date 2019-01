Imigranci wykorzystują Francję. Macron - milczy. Bolesne dane OECD

Dokładnie to wygląda następująco: spośród 2,85 mln. młodych ludzi (od 15 do 34 lat), którzy nie pracują, nie kształcą się i nie korzystają przysposobienia zawodowego, 1,75 mln urodziło się we Francji z rodziców, którzy także urodzili się w tym kraju. Pozostali (ok. 40 proc.) to imigranci i ich dzieci. A stanowią oni najwyżej 10% społeczeństwa Francji.