IMGW ostrzega: Będzie burzowo! Zobacz, gdzie

Ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW wydało dla czterech województw w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu i dużym prawdopodobieństwem wystąpienia burz w skali, która może spowodować straty materialne i zagrożenie zdrowia oraz życia.

IMGW przewiduje, że z 80 proc. prawdopodobieństwem na północy i wschodzie kraju wystąpią burze oraz intensywne opady deszczu. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia dla czterech województw.

W województwie lubelskim obowiązywać ono będzie dziś, do godziny 20:00, w mazowieckim do 17:00, z kolei w podlaskim i warmińsko-mazurskim do 21:00.

IMGW mieszkańcom wspomnianych województw zaleca śledzenie komunikatów oraz rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim – ostrożność w związku z prognozami.

dam/TVP.Info,IMGW