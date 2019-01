IMGW ostrzega! -20 stopni na południu kraju

"Przy rozpogodzeniach na Podgórzu Karpackim temperatura może spaść do minus 20 stopni, a na obszarze Przedgórza Sudeckiego do około minus 15 stopni" - mówi Grażyna Dąbrowska z IMGW.

Lokalnie, głównie w obniżeniach terenu na południu, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -12 st. na południu do -2 st. nad morzem, na Pogórzu Karpackim lokalnie od -18 do -14 st., w kotlinach sudeckich od -13 do -10 st. Wiatr słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany, a nad morzem również porywisty, z kierunków południowych.