Imam: Życzenie 'wesołych Świąt' gorsze niż morderstwo!

"Jeśli popełnisz każdy wielki grzech – cudzołóstwo, lichwa, kłamstwo, morderstwo – jeśli ktoś popełni każdy z tych grzechów to jest to nic w porównaniu do grzechu gratulowania i pozdrawiania niemuzułmanów w ich fałszywych świętach" - mówił Sheik Younus Kathrada, kanadyjski immam podczas jednej z nauk dotyczących "niewiernych" i obchodzonych przez nich Świąt Bożego Narodzenia.