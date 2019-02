Imam: Nie słuchaj muzyki, bo zmienisz się w małpę!

Radykalny odłam islamu jest uznawany za wrota do terroryzmu. Salafici generalnie potępiają demokrację, równość płci, muzykę oraz poezję. Chociaż wciąż jest to ruch mniejszościowy (eksperci policyjni szacują, że tylko 5% francuskich muzułmanów odwiedza radykalnie nastawione meczety), niepokojąco zyskuje on na popularności. Od czasu pojawienia się we Francji w latach 90., liczba jego wyznawców wzrosła z około 5 tysięcy osób w 2004 roku do 12 tysięcy w 2010 oraz aż 50 tysięcy w 2018 roku.