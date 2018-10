'Ilu uchodźców przyjął biskup?' Isakowicz-Zaleski pyta Pieronka

"Wychodzi brak sumienia i brak miłości do bliźniego. To zachowanie wbrew chrześcijaństwu i wbrew człowieczeństwu. Nie życzę żadnemu z członków partii rządzącej, żeby stał się uchodźcą i był tak traktowany w potrzebie, jak oni traktują uchodźców"- w taki sposób w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" były sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski odniósł się do spotu, w którym partia rządząca przekonuje, że jeżeli obecna opozycja wróci do władzy, będziemy mieć w Polsce taki sam problem z imigrantami, z jakim obecnie borykają się kraje Europy Zachodniej.