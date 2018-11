Ilu milionerów było agentami SB lub członkami PZPR?

Okazuje się, że jeszcze w roku 2011 aż co piąta złotówka miliarderów należała do tych osób, którzy albo byli współpracownikami SB, albo robili karierę w PZPR. Dziś jest to nieco mniej. Według badania udział majątku osób ,,silnie zakorzenionych'' w PRL wynosi 14 procent ogólnego majątku najbogatszych Polaków.