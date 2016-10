Ile zamachów udaremniono w Wielkiej Brytanii?

reklama

Informację tę podał Neil Basu, brytyjski koordynator działań antyterrorystycznych. Obecnie prowadzone jest rozpracowywanie aż ponad 500 spraw – nie wiadomo, ile z nich to poważne przygotowania terrorystyczne.

W okresie dwóch lat za przestępstwa związane z terroryzmem skazano 294 osoby. Do Syrii wyjechało z Wielkiej Brytanii, by walczyć w ramach Państwa Islamskiego 850 osób, które są uważane za zagrażające bezpieczeństwu publicznemu, połowa z nich powróciła do kraju.

Neil Basu powiedział też, że około 1000 osób udało się w ubiegłym roku (przypuszczalnie dzięki działaniu programu Prevent) zawrocić z drogi radykalizacji, zanim podjęły próby działań terrorystycznych.

JJ/euroislam, The Guardian

30.10.2016, 12:00