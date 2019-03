Ile warte są ich obietnice?! MOCNY spot PiS

„Pomoc socjalna jest niezbędna, to truizm. Po raz kolejny z całą mocą gwarantuję – nic, co przyznane, nie będzie odebrane” - zapowiadał w trakcie Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna. Ile warte są obietnice Platformy? Niezwykle mocny nowy spot PiS obnaża podejście opozycji do obietnic wyborczych.