Komornicy to bogacze!!! MS prześwietliło zarobki komorników

Ile naprawdę zarabiają funkcjonariusze zajmujący się ściąganiem długów? Wyjaśnieniem tego zajęło się Ministerstwo Sprawiedliwości. Z anonimowych danych, pozyskanych przez ministerstwo wynika, że średnia zarobków 1200 komorników sądowych wynosi 50 tysięcy zł. miesięcznie - jak informuje ''Dziennik Gazeta Prawna''

Rzekoma ,,bieda'' komorników nie ma pokrycia w rzeczywistości.

'' Aż 646 komorników osiągnęło dochody w przedziale od 10 do 50 tys., a 301 od 50 do 100 tys. zł miesięcznie. 95 z nich zarabiało powyżej 100 tys. zł'' - mówi w rozmowie z gazetą Rafał Reiwer z Ministerstwa Sprawiedliwości.

A to, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, może być podstawą do obniżki opłat stanowiących przychód kancelarii komorniczych. Opłaty dotychczas obowiązujące mogą zostać zastąpione nowymi, tzn. stawki obecne, które wynoszą od 8 do 15 proc., zostaną zastąpione jednolitą, 10- procentową stawką.

Projekt przewiduje, że dłużnik w przypadku spłaty zobowiązania w ciągu 14 dni zapłaci ulgowo: 3 proc. zamiast obecnego 5 proc., co może spowodować spadek dochodów komorników nawet o jedną piątą - czytamy w gazecie.

Krajowa Rada Komornicza stwierdziła, że jest to manipulacja danymi, bo pod uwagę wzięto dochody z 2015 roku - finansowo najlepszego od lat dla komorników.

'' Przewidywane w projekcie rozwiązania świadczą o krótkowzroczności autorów i nieuwzględnieniu zmian, jakie zachodzą w funkcjonowaniu zawodu. W tym roku wpływ spraw do komorników spadł o połowę, a powstało ponad 100 nowych kancelarii. Zatrudnienie w kancelariach już jest mniejsze o 10 proc.'' - stwierdził Rafał Fronczek, prezes KRK, w rozmowie z gazetą.

LDD, żródło: tvn24bis.pl

29.09.2016, 12:05