Ikea zwalnia pracownika, bo cytował Biblię

W treści wypowiedzenia pracodawca wskazał, że przyczyną zwolnienia jest naruszenie wewnętrznych regulaminów sklepu Ikea oraz „naruszenie zasad współżycia społecznego”, a także „utrata zaufania” do pracownika. W opinii prawników Ordo Iuris przyczyny zwolnienia wskazane przez pracodawcę są nieprawdziwe. Nie znajdują one odzwierciedlenia w rzeczywistości i stanowią arbitralną oraz subiektywną ocenę Ikei, której poddane zostały wyłącznie światopogląd, wiara i religia pracownika. Jak wynika z całokształtu okoliczności ujawnionej sprawy, rzeczywistą przyczyną zwolnienia pracownika było wyrażenie przez niego poglądu odwołującego się do wartości katolickich.

Jak wskazują prawnicy Ordo Iuris, zachowanie zgodne lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, to zachowanie zgodne lub sprzeczne z normami społecznymi i wartościami akceptowanymi lub nie przez określone społeczeństwo. Wyrażanie przez pracownika opinii odnośnie praktyk osób homoseksualnych w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego oraz przy odwołaniu do wyznawanej religii nie może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Również „utrata zaufania przez pracodawcę” zdaniem prawników Ordo Iuris jest nieprawdziwą przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę. Co istotne, Tomasz K. cieszył się opinią dobrego pracownika. Praca mężczyzny była pozytywnie oceniana przez przełożonych, innych pracowników i klientów sklepu, co znajdowało odzwierciedlenie w częstym podnoszeniu wynagrodzenia pracownika. Decyzja władz firmy miała zatem podłoże wyłącznie ideologiczne. Wskazana przyczyna nie znajduje żadnego oparcia w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej, jest zaś wynikiem arbitralnych ocen i subiektywnych uprzedzeń pracodawcy wobec wyrażenia opinii pracownika odwołującej się do wartości katolickich. Wyrazem tego jest m.in. powołanie się przez pracodawcę na naruszenie przez powoda zasad współżycia społecznego oraz wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy, z których wynika jednoznaczny zakaz dla różnicowania pracowników z uwagi na ich religię czy wiarę, a jednocześnie przywołanie jako jedynej okoliczności prowadzącej rzekomo do naruszenia zasad współżycia społecznego oraz wewnętrznych aktów obowiązujących u pracodawcy przyznania się przez niego do bycia katolikiem oraz posiadania przekonań zgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego.