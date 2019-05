Ignorancja czy prowokacja? Wiceprezydent Gdańska o przyczynie wybuchu II w.ś: Na początku było złe słowo Polaka...

Zbyszek 8.5.19 19:27

"Złe słowo Polaka" to była obecność Poczty Polskiej w Gdańsku, czy też przemówienie ministra Becka, w którym mówił że Polska będzie bronić swojego honoru i dostępu do morza.

Z drugiej strony Hitler, wzywający swoich generałów do tego by nie mieli litości dla napadniętych przez Niemców Polaków, co rzeczywiście się stało.



Gdzie tu jest jakaś symetria ?