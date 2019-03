Idzie wielka reforma sądów., ,Rz'': Oto, co planuje rząd

Prawo i Sprawiedliwość przechodzi do drugiego etapu reformy sądownictwa. Jak informuje ,,Rzeczpospolita'', znikną sądy apelacyjne, a pół miliona spraw przejmą sędziowie pokoju. Nie zawsze będą to prawnicy.

Co więcej, drobnymi sprawami karnymi mają zająć się sędziowie pokoju. Nie mają być koniecznie prawnikami - kluczowe będzie doświadczenie życiowe. Sądy powszechne miałyby rozpatrywać odwołania od ich werdyktów.

Chodzi tu o odciążenie sądów od drobnych spraw i wykroczeń, jakich do sądów rejonowych trafia co roku (sic!) pół miliona. To na przykład odmowa mandatu za złe parkowanie, drobne sklepwe kradzieże, zły remont mieszkania i tak dalej...