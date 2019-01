Ideologiczny wymiar konfliktu USA-Chiny

Według Brandsa ta zimnowojenna analogia ma szereg wad. Między innymi taką, że Chiny to nie jest państwo rewolucyjne, które dąży do zniszczenia świata kapitalistycznego. ,,Chiny są raczej zintegrowane z globalną gospodarką do tego stopnia, że są głównym partnerem handlowym wszystkich amerykańskich sojuszników w regionie Azji i Pacyfiku. I choć relacje na linii Waszyngton-Pekin pogarszają się na naszych oczach, to istnieje kilka obszarów, w których oba te państwa mają wspólny interes: np. zachowanie stabilności światowej gospodarki czy walka ze zmianą klimatu'' - wskazuje.