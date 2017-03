Idą zmiany. Czy w polskim godle pojawi się krzyż?

reklama

W 2018 roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o godle, barwach i hymnie RP.

Prace nad nowelizacją ustawy prowadzi ministerstwo kultury oraz Komisja Heraldyczna, która funkcjonuje przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Na razie prace są na wczesnym etapie, więc nie wiadomo, jakie zmiany dotyczące symboli narodowych zostaną zaproponowane. Z informacji resortu wynika, że obszary, które wymagać będą zmian, to załączniki, które "nie spełniają wymogów współczesnych metod graficznych". Nowelizacja ma też wyeliminować nieścisłości w ustawie.

Chodzi m.in. o barwy polskiej flagi określone jeszcze za czasów PRL. Efektem próby odwzorowania „parametrów bieli i czerwieni” według wskazań zawartych w przepisach są kolory: jasnoszary i buraczany.

Jak tłumaczą eksperci, wynikało to ze specyfiki dawnych czasów, gdy barwy dobierano do bandery na wełnianym płótnie. We współczesnym świecie, w którym w grafice i druku dużą rolę odgrywają komputery, ustalenia dotyczące koloru wymagają sprecyzowania.

Zmiany mogą dotyczyć także wyglądu orła w godle. Ze wstępnych informacji wynika, że z godła mogą zostać usunięte półcienie, zmodyfikowana może zostać też korona.

Jak stwierdził jeden z urzędników resortu, otwarta pozostaje kwestia dodania do korony krzyża. Jak stwierdzają eksperci, taka zmiana byłaby umotywowana z punktu widzenia heraldyki, jednak istnieje obawa, że mogłaby zostać odebrana jako akt zbyt polityczny.



17.03.2017, 10:35