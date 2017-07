IBRiS: Polacy popierają działania Andrzeja Dudy

Według sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej", zdecydowana większość Polaków popiera decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o KRS i SN.

Ich odrzucenie pozytywnie ocenia 78 procent badanych, z czego "zdecydowanie dobrze" 41 proc., a "raczej dobrze" 37 procent.

Z sondażu wynika, że przeciwnych decyzji prezydenta jest tylko 9 proc. ankietowanych, a zdania nie ma 13,5 procent.

Gdy idzie o ustawę o sądach powszechnych, to prezydenta popiera tu 35 procent, a przeciwnych jest 50 procent.

Co ciekawe, według badania prezydenckie weta popiera także 50 procent wyborców PiS.

Z drugiej strony aż 80 procent wyborców PiS pozytywnie ocenia podpisanie ustawy o sądach powszechnych.

Sondaż, jeżeli przyjąć jego wiarygodność, pokazuje, że Polacy mają zaufanie do Andrzeja Dudy i wierzą, że jedną ustawę podpisując, a dwie wetując, miał do tego ważne powody. Byłoby więc prawdopodobnie dużym nadużyciem przekonywać, że Polacy popierają prezydenckie weta; wygląda raczej na to, że popierają po prostu działania prezydenta.

