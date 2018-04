I znowu! Holenderski polityk o ,,polskich obozach''. Interwencja Reduty Dobrego Imienia

Reduta Dobrego Imienia otrzymała zgłoszenie dotyczące książki holenderskiego polityka Thierry’ego Baudet’a pt. De aanval op de natiestaat, w której użyte zostało oszczercze sformułowanie “polski obóz koncentracyjny”. W związku z tym Reduta wysłała do wydawnictwa list z wezwaniem do wprowadzenia korekty/erraty do aktualnego wydania książki oraz zamieszczenia przeprosin na stronie wydawnictwa.