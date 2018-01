'I wy macie jeszcze czelność zabierać głos'? Minister punktuje 'totalnych'

MSWiA oraz Ministerstwo Sprawiedliwości podczas dzisiejszego posiedzenia Sejmu przedstawiło posłom informację na temat "działań mających na celu powstrzymanie szerzącej się w Polsce fali nienawiści i postaw propagujących faszyzm i nazizm".

Parlamentarzyści opozycji totalnej nie mogli darować sobie ataków na rząd. W dalszym ciągu zarzucały obecnym władzom tworzenie parasola neutralnego dla neonazistów. Aż...

Wiceszef MSWiA, Jarosław Zieliński postanowił przedstawić politykom Platformy Obywatelskiej kilka faktów na temat ich rządów.

"Wy macie jeszcze czelność zabierać głos w tej sprawie"- rzucił z mównicy wiceminister. Na początek poinformował, że aż 89 procent Polaków uważa, że w naszym kraju żyje się bezpiecznie.

"To się nie bierze znikąd. To się bierze z dobrej pracy policji, z jej dofinansowania, dobrego dowodzenia, nadzorowania"-podkreślił polityk, który trzymał w ręku kartkę z wynikami badania, na które się powołał. Ale nie chodzi tylko o to, że rząd zadbał wreszcie o policję.

"Bierze się to też z tego, że na wszystkie takie zdarzenia, o których mówicie, jest reakcja stosowna, stanowcza, szybka i natychmiastowa"- przekonywał sekretarz stanu w MSWiA, który zwrócił uwagę, że tuż po emisji głośnego reportażu w TVN24 zatrzymano siedem osób. Polityk przypomniał również, że za rządów Platformy Obywatelskiej niektórzy artyści i celebryci fotografowali się z symbolami kojarzonymi jednoznacznie z ustrojami totalitarnymi.

"Te wystąpienia waszych celebrytów, to jest charakterystyka waszego czasu i waszych reakcji"-ocenił.

Wiceminister Zieliński przypomniał również o wydarzeniach, jakie miały miejsce na Marszu Niepodległości w 2011 r.

"2011 r. Marsz Niepodległości, 80 obywateli Niemiec, Antifa przy wsparciu Krytyki Politycznej. Działania wymierzone w patriotyczny Marsz Niepodległości, wasz czas. Wy macie jeszcze czelność zabierać głos w tej sprawie"- podkreślił wiceszef MSWiA.

