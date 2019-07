I wszystko jasne!!! Timmermans chce nadal 'grillować' Polskę

PolakNieLeming 19.7.19 15:05

Tak by było, gdybyśmy byli podobni do tej swołoczy, która właśnie w ten sposób postępowała z nami,

prawicowcami.

Niestety, obowiązuje nas szacunek do życia jako takiego i do wartości wyższych, które zupełnie są obce lewactwu.

Zwalczać więc ich możemy tylko w sposób mieszczący się w naszych, chrześcijańskich regułach.

Nieludzkie zachowania nich pozostaną cechą rozpoznawczą czerwonej zarazy, lewactwa.