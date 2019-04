I wszystko jasne!!! Oto, jak 'GW' pompuje Tuska

Najnowsze zapowiedzi szefa Rady Europejskiej, Donalda Tuska każą przypuszczać, że były premier RP coraz poważniej myśli o powrocie do krajowej polityki.

3 maja Tusk ma wygłosić wykład na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie z przewodniczącym RE będzie zatytułowane: "Nadzieja i odpowiedzialność. O Konstytucji, Europie i wolnych wyborach". "Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto"- pisał na Twitterze polityk, zapraszając na spotkanie na UW.