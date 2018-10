I to są wiadomości! Deficyt wyniesie do 50% planowanego

1. Wiceminister finansów Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską, która została przesłana w ostatnich dniach do Sejmu napisał, że dochody podatkowe w roku 2018 znacząco przekroczą kwotę zaplanowaną w budżecie, niższe będą także wydatki od tych planowanych, w konsekwencji deficyt budżetu państwa na koniec roku będzie stanowił zaledwie 40-50% planowanego, czyli najprawdopodobniej będzie niższy niż 20 mld zł (deficyt budżetowy zaplanowano na poziomie 41,5 mld zł).

Rzeczywiście wyraźnie wyższy niż zaplanowano w budżecie jest wzrost gospodarczy (zaplanowano go na poziomie 3,8% PKB, wykonanie będzie zapewne o 1 punkt procentowy wyższe), kontynuowane są także działania uszczelniające nie tylko, jeżeli chodzi o podatek VAT i akcyzę, ale także obydwa podatki dochodowe (CIT i PIT), co daje bardzo wymierne rezultaty.

Niższe jest także wykonanie wydatków na przykład w zakresie dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS zrezygnował do września z 8 mld zł dotacji do FUS), wyraźnie niższe są także koszty obsługi długu publicznego, do września o 7,5 mld zł (na skutek spadku oprocentowania polskich obligacji, spowodowanego coraz lepszymi ocenami polskiej gospodarki i finansów publicznych przez agencje ratingowe).

W konsekwencji wyraźnie niższe będzie wykonanie deficytu budżetowego (wg ministra będzie on ostatecznie niższy niż 20 mld zł), co przełoży się także na niższy niż planowano deficyt sektora finansów publicznych i dług publiczny w relacji do PKB.

2. Nie ma jeszcze danych ministerstwa finansów związanych wykonaniem budżetu państwa za 9 miesięcy (zostaną opublikowane pod koniec tego miesiąca), ale już wykonanie za 8 miesięcy, potwierdza, że sytuacja w budżecie jest znacznie lepsza niż planowano.

Przypomnijmy, że pod koniec września ministerstwo finansów opublikowało komunikat dotyczący realizacji budżetu państwa za 8 miesięcy 2018 roku (styczeń - sierpień), z którego wynikało, że znowu pojawiła się w nim nadwyżka w wysokości 1,1 mld zł (po 7 miesiącach w budżecie był deficyt w wysokości 0,9 mld zł).

W okresie styczeń - sierpień tego roku zrealizowano 243,5 mld zł planowanych dochodów (tj. 68,4%), 242,4 mld zł tj. 61,0 % planowanych wydatków, co oznacza, że w budżecie znów pojawiła się nadwyżka w wysokości 1,1 mld zł (przypomnijmy, że całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

Na szczególne podkreślenie zasługiwał fakt, że od stycznia do sierpnia odnotowano wzrost dochodów z 5 głównych podatków (VAT, PIT, CIT, podatek akcyzowy i od gier oraz podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

3. W okresie 8 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 8,5 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o aż ponad 15,7 mld zł (o ok. 7,5 %).

Po 8 miesiącach widać wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2017 roku były bardzo wyśrubowane (wzrosły one o 4,7%, tj. o ok. 5,0 mld zł).

Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 14,4 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 4,7 mld zł), z podatku CIT były wyższe także o 16,5 % r/r (tj. ok. 3,3 mld zł), z podatku akcyzowego i od gier były wyższe o 5,6% r/r (tj. o ok. 2,6 mld zł), a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 % w ujęciu r/r.

4. Jak podkreśliło wtedy ministerstwo finansów; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikały z dobrej sytuacji na rynku pracy, a także z wyższych wpłat podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast wyższe po 8 miesiącach aż o 16,5% (o ponad 3,3 mld zł) wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 8 miesiącach 2018 roku wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o 7,1 mld zł (28%) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ponieważ nie było w roku 2018 wpłaty z zysku NBP, a taka wpłata w wysokości 8,7 mld zł wystąpiła w czerwcu 2017 roku.

Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po pierwszych 8 miesiącach 2018 roku, są wyraźnie wyższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.

Wszystko wskazuje na to, że te pozytywne tendencje zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu będą kontynuowane także w kolejnych 4 miesiącach, stąd ministerstwo finansów przewiduje deficyt budżetowy poniżej 20 mld zł i to mimo realizacji wielkich programów społecznych i wielkich inwestycji infrastrukturalnych finansowanych także z budżetu państwa.